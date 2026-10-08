المعموري يكشف: معترضون على رفع سعر الصرف اشتروا الدولار قبل الإعلان

وقال المعموري في منشور على حسابه الرسمي في موقع " ": "أغلب المعترضين يعلمون برفع سعر الدولار وقاموا بشراء الدولار من السوق قبل التصويت والإعلان عن السعر 152 وحققوا فوائد كبيرة.. فن التظاهر بعدم العلم لماذا؟".وتساءل: " فيه تمثيل لجميع الكتل السياسية وهم من صوتوا على تعديل سعر الصرف، هل ممثلو الكتل السياسية عملوا بسرية تامة وأخفوا المعلومة؟".وأضاف: "إذن لماذا الجميع يقول لا نعلم وهذا حدث مفاجأة. عجيب غريب".وكان أعلن، أمس الأربعاء، تغيير سعر الصرف الرسمي للدينار العراقي أمام الدولار الأميركي إلى 1520 ديناراً للدولار الواحد، بدلاً من 1320 ديناراً.