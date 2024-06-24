تصاعد "احتجاجات الكهرباء".. سريع بغداد-بصرة "مقطوع" وخيام الاعتصام تحاصر محطة الناصرية

السومرية نيوز-محليات



بدأت "تظاهرات الكهرباء" تتصاعد تدريجيًا مع ارتفاع درجات الحرارة، وتراجع التجهيز، في العديد من المحافظات العراقية، فيما بدأت تأخذ مديات متقدمة مثل الاعتصام وقطع الطرق الرئيسية.





وفي بابل، اقدم أبناء قضاء الشوملي على قطع الطريق الدولي الرابط بين بغداد والبصرة، احتجاجا على سوء التجهيز الكهربائي. في محافظة ذي قار، تطور احتجاج المتظاهرين امام المحطة الحرارية في الناصرية الى اعتصام، ونصب المتظاهرون سرادق الاعتصام ولايزالوان معتصمين امام المحطة منذ يوم امس، فيما توعدوا بتحركات تصعيدية اكبر تجاه المسؤولين في حال عدم توفير الكهرباء.وفي بابل، اقدم أبناء قضاء الشوملي على قطع الطريق الدولي الرابط بين بغداد والبصرة، احتجاجا على سوء التجهيز الكهربائي.

وفي واسط، طالب المتظاهرون باسترجاع "حق المحافظة" من الكهرباء، وذلك بعد تصاعد ملحوظ في الغضب المحلي على صعيد المحافظات المعترضة على اخذ حصصها وتوزيعها على باقي المحافظات، كما حصل في كربلاء وديالى حيث وصل الامر الى التهديد باطفاء المحطات الكهربائية في محافظاتهم احتجاجا على اخذ الكهرباء من المحطات وإعادة توزيعها على جميع المحافظات.