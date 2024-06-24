كاشفة الأسباب.. الداخلية تؤشر انخفاضا بالحوادث المرورية خلال 2024

وأفاد مدير شعبة الإعلام في مديرية المرور العامة التابعة للوزارة، المقدم حيدر شاكر، بأن مديريته وبعد تطبيق الأنظمة التكنولوجية الحديثة وتفعيل الكاميرات الذكية منتصف شهر آذار الماضي في بعض التقاطعات والشوارع الرئيسة، رصدت انخفاضا بنسب المخالفات والحوادث المرورية خلال الفصل الأول من العام الحالي، بنسبة وصلت إلى 40 بالمئة، لافتا إلى أن ذلك يعكس وعيا والتزاما من أصحاب المركبات بالتعليمات والقوانين المرورية.وبين أن أبرز المخالفات التي أدخلت ضمن رصد الكاميرات الذكية، والتي نص عليها قانون المرور العام، كانت السرعة الشديدة، وغلق المسار الأيمن، إضافة إلى التجاوز على خطوط المشاة، وعدم ارتداء حزام الأمان، علاوة على استخدام الهاتف النقال.وأشار شاكر إلى استمرار العمل بتأهيل الشوارع والتقاطعات التي أدخلت ضمن خطة المديرية لنصب الكاميرات فيها، لتجري تغطية أكبر عدد من التقاطعات بتلك الأنظمة التكنولوجية الحديثة، بما لها من انعكاسات إيجابية في تنظيم حركة سير المركبات، مؤكدا وجود توجهات بتفعيل أكثر لقوانين المرور الأخرى، ومنها العبور من الأماكن المخصصة للعبور، وغيرها من القوانين التي تنظم حركة المرور، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.وكانت المديرية قد أعلنت تسجيل أكثر من سبعة آلاف حادث مروري خلال العام الماضي، وعدت استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، سببا رئيسا لتلك الحوادث.