تقليص دوام الموظفين في البصرة لغاية الساعة 12 ظهرا (وثيقة)

السومرية نيوز – محليات



قررت محافظة البصرة تقليص ساعات الدوام الرسمي لغاية الثانية عشر ظهراً، ابتداءً من السادس والعشرين من الشهر الحالي ولغاية الأول من شهر آب القادم.



أدناه نص الوثيقة الصادرة من مكتب محافظ البصرة:

