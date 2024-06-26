بغداد.. حريق داخل بناية قيد الانشاء والسبب غريب

افاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، باندلاع حريق داخل بناية قيد الانشاء نتيجة سقوط شرارة من اعمال بناء في السيدية ضمن العاصمة بغداد.

وذكر المصدر لـ السومرية نيوز، انه "تم السيطرة على حادث حريق اندلع في الطابق الثالث لبناية قيد الانشاء ضمن منطقة السيدية ضمن العاصمة بغداد".



وأضاف، ان "سبب الحادث سقوط شرارة بسبب اعمال البناء".

