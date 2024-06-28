بعد أربعة أشهر على افتتاحه.. اغلاق مجسر قرطبة لاغراض الصيانة

السومرية نيوز – محليات

نوهت مديرية المرور العامة، عن اغلاق جسر قرطبة في العاصمة بغداد، لأغراض الصيانة بعد أربعة اشهر على افتتاحه.

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "جسر قرطبة تم قطعه بدءاً من اليوم الجمعة ولمدة 24 ساعة، بمساريه الذهاب والإياب لأغراض اعمال صيانة وترميم من الشركة المنفذة".

وأضافت ان "الطريق اسفل المجسر سيكون مفتوحا امام حركة السير".

يذكر ان مجسر قرطبة الذي يربط بين ساحة الطيران (الباب الشرقي) والجهة المؤدية بإتجاه شارع فلسطين ومدينة الصدر، بطول 700 متر وبعرض 20 مترا، وهو أحد مشاريع فك الإختناقات المرورية ببغداد ضمن الحزمة الأولى والذي افتتح امام حركة السير قبل 4 اشهر.