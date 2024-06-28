اخماد حريق داخل مستشفى الحكيم ببغداد

وذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "فرقنا سيطرت على حادث حريق اندلع داخل ردهة الجناح الخاص بالطابق الرابع بمستشفى الشهيد محمد باقر الحكيم بمنطقة الشعلة شمال غرب بغداد".وأشار البيان الى ان "فرق الدفاع المدني هرعت حال تلقيها أخطار باندلاع الحريق لتحكم سيطرتها الكاملة بغضون دقائق وتخمد الحريق دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية، وحال سرعة استجابة فرق الدفاع بالوصول والتدخل إلى عدم تأثر المستشفى بتقديم خدماته الطبية للمرضى الراقدين".وطلب الدفاع المدني، بـ"فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر"، وفقا للبيان.