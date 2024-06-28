بالفيديو.. انتقادات واسعة لتصميم "جزرة وسطية" بنزلة مجسر السلمان جنوبي بغداد

واظهر فيديو انتقاد المواطن قائلاً، ان "المهندس المصمم لمجسر نزلة السلمان باتجاه بسمايا خريج (إلكتروني لو أحد الجامعات الكلك داخل أو خارج العراق)"، مشيرا الى انه "من المفترض على أقل تقدير ان يصبح عرض الجزرة الوسطية ببداية نزلة المجسر نصف متر وتمتد به لمسافة على الأقل 400 متر".وأضاف، ان "المصمم لم يضع أي اعتبارات للعجلات التي تأتي بسرعة عند نزولها من المجسر"، موضحا انه "يجب وضع بنهاية الـ(نصف متر) الممتدة لمسافة 400 متر إشارات تحذيرية وفسفورات لتنبيه السائقين".ولفت الى انه "لا توجد مساحة لتلافي الموقف إذا صادفته الجزرة الوسطية بشكل مفاجئ خصوصاً لزائري هذه المنطقة لأول مرة". مؤكداً ان "الجزرة عرضها وصل لمنتصف المجسر".