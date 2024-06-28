الباوي: عضو كونغرس امريكي يتدخل بالشأن العراقي ودور القضاء

كشف الحاج محمد الباوي، عن تدخل من عضو في الكونغرس الامريكي بالشأن الداخلي العراق ودور مجلس القضاء الأعلى.

وقال الباوي، في منشور على منصة اكس، "عضو في الكونغرس الامريكي يتدخل بالشأن العراقي تدخل فاضح وغير مسموح ويتحدث عن دور مجلس القضاء فيما يتعلق بنصاب الثلثين لانعقاد جلسة مجلس النواب العراقي بعيدا عن تدخله الغير مقبول فان هذا النصاب محدد بموجب المادة 7/ اولا من الدستور العراقي".