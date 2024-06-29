التربية تصدر قرارا يخص الطلبة الراسبين في السادس الابتدائي والثالث المتوسط

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "هيئة الرأي في الوزارة قررت السماح لتلاميذ الصف السادس الابتدائي وطلبة الثالث المتوسط الراسبين في الدور الاول للعام الدراسي 2023-2024 بدرس واحد او درسين او ثلاثة دروس اداء امتحانات الدور الثاني بدلاً من درس واحد او درسين".