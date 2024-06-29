نقابة الصيادلة تعلن غلق صيدليتين في بغداد

أعلنت نقابة صيادلة العراق، عن غلق صيدليتين في العاصمة بغداد.

وجاء في بيان للنقابة أدناه نصه، أن "مجلس نقابة صيادلة العراق قرر غلق صيدليتين في محافظة بغداد، الاولى في باب المعظم والثانية في التاجي".

وأضاف البيان أنه "تم رفح مقترح الى وزير الصحة بغلق اربع صيدليات في بغداد واحالة المخالفين الى لجان الانضباط"، عازية ذلك الى "وجود مخالفات مهنية".