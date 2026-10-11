التربية تقرر إيقاف استقبال طلبات الإجازات الدراسية (وثيقة)

وأصدرت عبر للعلاقات الثقافية تعميما يقضي بعدم استقبال طلبات الإجازة الدراسية وعدم الممانعة وتغيير جهة وتغيير الاختصاص، استنادا إلى رقم (40) لسنة 2026، المتضمن إيقاف الدراسة خارج لمدة خمس سنوات.وجاء التعميم نظرا لانتهاء العام الدراسي 2025–2026 وانتظام الدوام الدراسي في الجامعات، وفقا لما ورد في الكتاب الرسمي.