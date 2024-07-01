طقس العراق حتى نهاية الأسبوع الحالي.. غبار خفيف ودرجات حرارة دون الخمسين

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "الطقس ليوم غد الثلاثاء سيكون على العموم صحو مع غبار خفيف، درجات الحرارة على العموم مقاربة مدى الرؤية (8-10) كم".وأضافت ان "الطقس ليوم الاربعاء سيكون على العموم صحو مع تصاعد غبار، درجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الشمالية والوسطى وتنخفض قليلا في المنطقة الجنوبية مدى الرؤية (8-10) كم وفي الغبار (4-6) كم".وأوضحت أن "الحالة الجوية المتوقعة للبلاد ليوم الخميس المقبل، سيكون الطقس صحو درجات الحرارة على العموم ترتفع قليلا مدى الرؤية (8-10) كم"، مبينة ان "الجمعة المقبل، سيكون الطقس صحو حار، درجات الحرارة على العموم ترتفع قليلا مدى الرؤية (8-10) كم".