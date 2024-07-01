"فساد وتعبيد على الورق".. ما يحصل داخل حي بغدادي

السومرية نيوز - خاص

ثلاث مرات عبدت هذه الازقة لكن على الورق فقط، حيث ان شبهات فساد ومؤشرات تحدث بها ساكنو منطقة حي العامل ببغداد تسببت بتردي الواقع الخدمي.

مواطنون يقولون انهم سئموا الوعود الحكومية، مشيرين الى ان "اخر وعد كان قبل شهرين تقريبا، لكنهم لم يروا من ذلك غير الاليات المتوقفة حينها".

بيع المشروع لاكثر من مقاول كان ابرز الاسباب وراء تلكؤ مشاريع الاكساء في هذه المنطقة.

وتتجه اصابع التقصير والاتهام صوب الجهات المعنية على رأسها دائرة المشاريع.