بغداد.. انتشال جثة رجل من أسفل جسر الصرافية

وقال المصدر في حديث للسومرية نيوز، إنه "تم انتشال جثة مجهولة الهوية من أسفل جسر الصرافية ضمن جهة جانب الكرخ في العاصمة بغداد".وأضاف انه " لغاية الان لم تعرف الاسباب إذا كانت اثناء السباحة او حادث جنائي".