العتبة الحسينية تكشف عبر السومرية دلالة تاريخية لمسألة تبديل الرايات

وقال زميزم، لـ السومرية نيوز، إنه "سابقا في الجزيرة العربية كانت ترفع راية حمراء فوق قبر الشخص الذي يقتل وبذلك دلالة على أن المقتول لم يؤخذ ثأره بعد، لذلك يتم رفع الراية الحمراء فوق ضريحي الإمامين الحسين والعباس (ع)".وأضاف، أن "إنزال الراية الحمراء من فوق القبة الشريفة ووضع محلها الراية السوداء دلالة في ذلك على الحزن وإعلان بدء شهر محرم الحرام الذي استشهد فيه الإمام الحسين واهل بيته واصحابه".وفي (5 تموز 2024)، حددت ️العتبة الحسينية موعد تبديل الرايات ايذاناً لحلول شهر محرم الحرام للعام الهجري الجديد 1446.يذكر أن مرقد الإمام الحسين (عليه السلام) سيشهد مراسيم تبديل الراية الحمراء بالسوداء بعد صلاة العشائين لهذا اليوم الاحد آخر ايام السنة الهجرية.يشار الى ان اعمال استبدال الراية الحمراء بأخرى سوداء فوق قبة ضريح الحسين عليه السلام، يجري سنوياً قبيل حلول شهر محرم وبحضور ديني ورسمي رفيع للعديد من الشخصيات التي تتوسط الحشود داخل وخارج العتبة الحسينية.