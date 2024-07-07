بالصور من النجف.. بدء مراسم رفع راية الحزن

بدأت في مدينة النجف مراسم رفع راية الحزن مع بدء شه محرم الحرام.

وتم رفع الراية فوق ضريح الإمام علي عليه السلام وسط المدينة.

وشهر محرم يمثل أول أشهر السنة الهجرية، وله أهمية بالغة في قلوب المسلمين نظراً لغزارة الأحداث التي جرت فيه، وفي مقدمتها هجرة النبي محمد "ص" من مكة إلى المدينة، وواقعة الطف في كربلاء التي استشهد فيها الإمام الحسين بن علي "ع"، ويعد أول يوم في الشهر عطلة رسمية.

أدناه صور بعدسة السومرية..