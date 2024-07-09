بالفيديو.. حريق في موكب حسيني بالبصرة

السومرية نيوز – محليات

افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، باندلاع حريق في موكب حسيني بمحافظة البصرة.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "حريقا اندلع داخل موكب حسيني في منطقة ٥ ميل وسط البصرة، ما أدى الى الحاق اضرار مادية دون تسجيل اية خسائر بشرية".

وأضاف ان "فرق الدفاع المدني طوقت مكان الحادث وتمكنت من اخماده"، مشيرا الى انه "تم فتح تحقيق بالحادث".