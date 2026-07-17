إسقاط 4 مسيرات حاولت الاقتراب من محيط القنصلية الأمريكية في أربيل

وقال المصدر لـ ، إن “القوات المختصة تمكنت من إسقاط أربع طائرات مسيّرة حاولت التقرب من محيط في أربيل”، دون أن يذكر مزيداً من التفاصيل.وفي وقت سابق، استهدفت مسيرة مستودع للاسلحة قرب سيطرة تاسلوجة في .