جدول حركة القطارات خلال الزيارة الأربعينية

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ ، انه "ستنطلق رحلات القطارات على خطوط – ،والبصرة – كربلاء، وسوق الشيوخ/الناصرية – كربلاء، والديوانية – كربلاء، ابتداءً من 26 تموز ولغاية 4 آب".وأوضحت الوزارة أن "الرحلات خلال الأيام الأولى ستكون بمواعيد محددة، فيما ستُسيَّر القطارات خلال المدة اللاحقة حسب الطلب وزخم الزائرين، مع إضافة رحلات عند الحاجة لضمان انسيابية النقل".وأكدت أن "تشغيل القطارات سيتم وفق حجم الإقبال على المحاور الأربعة، بما ينسجم مع خطة الوزارة الخاصة بتقديم أفضل الخدمات للزائرين خلال موسم الزيارة الأربعينية".ادناه الجدول: