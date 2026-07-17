ما حقيقة اختطاف شاب من قبل مجموعة اشخاص في شوارع العراق .. الداخلية توضح

وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ ، إن “بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباءً عن قيام مجموعة باختطاف شاب وسط أحد الشوارع، وتدخل القوات الأمنية لإنقاذه من المجموعة الخاطفة”.وأضافت أن “الجهات المختصة، وبعد التدقيق والتحليل، تبين لها أن مقطع الفيديو المتداول لا يعود إلى العراق”.ودعت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام إلى "توخي الدقة في نقل المعلومات، والاعتماد على المصادر الرسمية للتحقق من صحة الأخبار قبل تداولها".