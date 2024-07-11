الكهرباء لا تستجيب!.. انطفاء تام للتيار الكهربائي بمنطقة في العرصات منذ 4 أيام

ويقول أحد سكان المنطقة في حديث للسومرية نيوز، انه "منذ 4 أيام والمنطقة تشهد انقطاعاً للتيار الكهربائي في ظل ارتفاع درجات الحرارة"، كاشفا ان "الجهات المختصة في وزارة الكهرباء لا ترد على الاتصالات المتكررة من قبل الأهالي من اجل معالجة المشكلة".وأضافت، "نناشد المعنيين بالإسراع في إصلاح العطل فدرجات الحرارة تقترب من الـ50 والأطفال غير قادرين على التحمل".