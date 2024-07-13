بالصور من سامراء.. مجالس للعزاء بمناسبة ذكرى عاشوراء

شهدت مدينة سامراء، مساء اليوم السبت، إقامة مجالس للعزاء بمناسبة ذكرى عاشوراء.

وقال اعلام العتبة العسكرية في بيان "مجالس الحزن والعزاء من بيت المولى صاحب العصر والزمان (عجل الله فرجه الشريف) بمناسبة ذكرى عاشوراء الحسين (عليه السلام)". أدناه صور لمجالس العزاء..