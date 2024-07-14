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التجارة تكشف اخر تطورات أسعار المواد الغذائية: هذا ما نتمناه
محليات
2024-07-14 | 10:56
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,649 مشاهدة
كشفت وزارة التجارة، اليوم الاحد، اخر تطورات أسعار المواد الغذائية التي شهدت مؤخراً تذبذبا في السوق المحلية، فيما أعربت عن املها باستقرار أسعار صرف الدولار داخل البلاد.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون، لـ السومرية نيوز، "لدينا جهاز رقابي يتابع يوميا مسألة ارتفاع وانخفاض أسعار المواد الغذائية ورصدنا ارتفاعا طفيفا في بعض المواد مقابل انخفاض مواد أخرى خاصة مادة الطحين التي انخفضت الى مستويات كبيرة وأصبح سعر الكيس ضمن البطاقة التموينية 15 ألف دينار بينما كان 30 الفاً، فيما تراوح سعر كيس الطحين التجاري 29 – 30 ألف دينار بينما كان في السابق يصل الى 45 الفاً".
وأضاف، أن "الجهد الحكومي نجح في خفض الأسعار وبانت ثماره من خلال ضخ مواد كبيرة من المواد الغذائية عن طريق الرعاية الاجتماعية والسلة الغذائية والسوق الموازي الذي قامت به التجارة من خلال مراكز التسوق"، لافتاً إلى أن هناك "عملية متابعة دقيقة للأسعار، معتبرة أن الارتفاعات السابقة كانت اسبابها دولية نتيجة الازمات المتعلقة بالظروف التي تشهدها المنطقة، وكذلك محلية من ناحية انخفاض وارتفاع أسعار الصرف".
وأشار حنون، إلى "تحقيق الاكتفاء الذاتي لمادة الحنطة من خلال الحصول على 6 ملايين طن من المسوقين والمزارعين وهذه الكمية تكفي حتى للخزين الاستراتيجي"، مؤكداً أن "هناك دعماً كبيراً للمواد الأخرى عن طريق وزارة التجارة والالتزام بمواعيد تجهيز السلة الغذائية وسماح الحكومة بدخول المواد الغذائية بطريقة جيدة".
وأتم المتحدث باسم وزارة التجارة، بالقول: "الاسواق العراقية لا تعاني مشاكل في تدفق المواد الغذائية، ونتمنى استمرار استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الدينار حتى لا ينعكس ذلك على واقع أسعار المواد الغذائية".
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