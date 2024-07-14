في بغداد.. السومرية تدخل لمتحف الشيخ الوائلي وتوثق مقتنياته

وثقت عدسة السومرية، جزءاً من مقتنيات رجل الدين البارز الشيخ أحمد الوائلي في بغداد.​

وتجولت السومرية في دار ومتحف الدكتور الوائلي في جانب الكرخ من العاصمة.

ويوافق اليوم ذكرى رحيل الشيخ الوائلي الذي توفي في 14 تموز عام 2003 في الكاظمية شمالي بغداد.

والوائلي هو رجل دين وأشهر خطيب حسيني وواعظ معاصر فضلا عن كونه شاعر وأديب عراقي حيث جمع الدراستين الحوزوية والأكاديمية كما أنه حاصل على شهادة الدكتوراه من كلية دار العلوم بجامعة القاهرة.

أدناه صور من المتحف..