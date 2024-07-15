Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
في سامراء.. وفاة لاعب خلال مباراة لكرة القدم
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

السيد الصدر يعلق على حادثة اغتيال ترامب

محليات

2024-07-15 | 03:42
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
السيد الصدر يعلق على حادثة اغتيال ترامب
11,414 مشاهدة

السومرية نيوز – سياسة

علق زعيم التيار الوطني الشيعي السيد مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، على حادثة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الحالي للرئاسة دونالد ترامب.

 
وقال الصدر في تدوينة له على موقع اكس وتابعتها السومرية نيوز، إنه "ينبغي علينا أن نأخذ العبرة من كل ما يحدث في عالمنا الصغير هذا.. وبالأخص مما حدث في الولايات المتحدة الامريكية.. من صراع على السلطة وخروج الديمقراطية والإنتخابات عن مسارها السلمي، حيث محاولة إغتيال الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الحالي للرئاسة (ترامب)".

وأضاف الصدر، "وبغض النظر عن أنها حقيقية أو انها مقطع من فلم أعد سابقاً.. فإن ما حدث ينبئ عن أن إمريكا وادعاءاتها بأنها الدولة العظمى أو أنها (راعية الحرية) أو أنها (داعمة الديمقراطية الأولى) أو أنها ناشرة (السلام) ونابذة العنف.. إنما هو أمر زائف وكاذب ومجرد ادعاءات لا صحة لها. وهي رسالة واضحة إلى شبابنا الذين يميلون للغرب ظناً منهم أنهم دعاة سلم ورعاة ديمقراطية أو حرية".

وتابع الصدر، "إذن، فليتعظ دعاة الغرب والتحرر ولينظروا بنظرة الاعتدال والإنصاف وليعوا أن كل أفعال الغرب عبارة عن أكاذيب ليس لها أي مصداقية أو شفافية كما يعبرون. وعملية الإغتيال هذه ليست إلا سلسلة من الأدلة الدامغة على تلاعب الغرب بأدمغة الشباب العربي والإسلامي ودول العالم الثالث كما يسمونهم، كما في مناظرتهم الأخيرة التي كانت عبارة عن سجال لا طائل منه".
 
ولفت الصدر، "كما إن فلسطين وغزة قد كشفت ألاعيبهم الخداعة، وكذب شعاراتهم الإنسانية والمدنية وغيرها كما صدعوا رؤوسنا بها منذ عشرات الأعوام. نعم، فإنه كما يوجد في دولنا بل في عراقنا أكابر مجرميها ليمكروا بدولهم وشعوبهم أو بعراقنا وشعبه فكذلك في امريكا هناك ثلة مجرمة تتحكم بمصائر شعبها وقوته وحقوقه.. إلا إنهم لا يمكرون إلا بأنفسهم وهم لا يشعرون".

وأشار الصدر، "فقد كانت هذه الحادثة رصاصة الرحمة في جسد ديمقراطيتهم وحريتهم وسلمهم وأمنهم.. ولعلها بداية لما هو أشد وأنكى من ذلك. بل إنها أعطت صورة مخجلة للعالم عن تلكم (الدولة العظمى)، وسوف لن تكون أمريكا من الآن فصاعداً أمثولة في الإنسانية والحرية والديمقراطية، بل وعلى جميع دول العالم التي تحذو حذو أمريكا وبل كل المجتمعات الشرقية أن تلغي أمريكا من قائمة الدولة التي تقلدها وتبجلها.. فإن ما حدث كان مخجلاً وفضيحة من العيار الثقيل بكل الموازين".

وبين الصدر، "وعلى الشعب الامريكي أيضاً أن يعي ويفهم ما حدث.. وأن يتخلص من تكبر مجرميهم الذين سيطروا على المجريات السياسية عندهم وحرموا الجميع من التداول السلمي للسلطة"، مستدركا "وبرأيي إن ما حدث بداية النهاية تمثيلية الجمهوريين والديمقراطيين التي لم تنطل لا علينا ولا على الكثير من شعبهم.. والسلام على أهل السلام".
 
>> انضم الى السومرية على واتساب 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
Morning Live
Play
Morning Live
القيم الثقافية في الشعر الشعبي - حلقة ٦٧ | الموسم 3
05:00 | 2024-07-15
Play
القيم الثقافية في الشعر الشعبي - حلقة ٦٧ | الموسم 3
05:00 | 2024-07-15
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد الحرية الأولى - الحلقة ٦٧ | الموسم 7
05:00 | 2024-07-15
Play
بغداد الحرية الأولى - الحلقة ٦٧ | الموسم 7
05:00 | 2024-07-15
بالمختزل
Play
بالمختزل
الاقليم الجديد .. بين عربستان وسنيستان!- الحلقة ٧ | الموسم 3
15:30 | 2024-07-14
Play
الاقليم الجديد .. بين عربستان وسنيستان!- الحلقة ٧ | الموسم 3
15:30 | 2024-07-14
خط أحمر
Play
خط أحمر
يسرقون الحقائب لتعاطي الممنوعات - الحلقة ١٣ | الموسم 7
14:30 | 2024-07-14
Play
يسرقون الحقائب لتعاطي الممنوعات - الحلقة ١٣ | الموسم 7
14:30 | 2024-07-14
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-07-2024 | 2024
13:30 | 2024-07-14
Play
العراق في دقيقة 14-07-2024 | 2024
13:30 | 2024-07-14
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ تموز ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-07-14
Play
نشرة ١٤ تموز ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-07-14
استديو Noon
Play
استديو Noon
الشك واليقين 14-7-2024 | 2024
07:00 | 2024-07-14
Play
الشك واليقين 14-7-2024 | 2024
07:00 | 2024-07-14
طل الصباح
Play
طل الصباح
فقرة الأبراج وفقرة هسه ماليش 14-7-2024 | 2024
00:30 | 2024-07-14
Play
فقرة الأبراج وفقرة هسه ماليش 14-7-2024 | 2024
00:30 | 2024-07-14
رحال
Play
رحال
إحياء ذكرى إستشهاد الإمام الحسين (ع) - الحلقة ١٢ | الموسم 5
14:30 | 2024-07-13
Play
إحياء ذكرى إستشهاد الإمام الحسين (ع) - الحلقة ١٢ | الموسم 5
14:30 | 2024-07-13
كان يا مكان
Play
كان يا مكان
اليس الله بكاف عبده - الحلقة ٩ | الموسم 2
03:30 | 2024-07-13
Play
اليس الله بكاف عبده - الحلقة ٩ | الموسم 2
03:30 | 2024-07-13
الأكثر مشاهدة
Morning Live
Play
Morning Live
القيم الثقافية في الشعر الشعبي - حلقة ٦٧ | الموسم 3
05:00 | 2024-07-15
Play
القيم الثقافية في الشعر الشعبي - حلقة ٦٧ | الموسم 3
05:00 | 2024-07-15
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد الحرية الأولى - الحلقة ٦٧ | الموسم 7
05:00 | 2024-07-15
Play
بغداد الحرية الأولى - الحلقة ٦٧ | الموسم 7
05:00 | 2024-07-15
بالمختزل
Play
بالمختزل
الاقليم الجديد .. بين عربستان وسنيستان!- الحلقة ٧ | الموسم 3
15:30 | 2024-07-14
Play
الاقليم الجديد .. بين عربستان وسنيستان!- الحلقة ٧ | الموسم 3
15:30 | 2024-07-14
خط أحمر
Play
خط أحمر
يسرقون الحقائب لتعاطي الممنوعات - الحلقة ١٣ | الموسم 7
14:30 | 2024-07-14
Play
يسرقون الحقائب لتعاطي الممنوعات - الحلقة ١٣ | الموسم 7
14:30 | 2024-07-14
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-07-2024 | 2024
13:30 | 2024-07-14
Play
العراق في دقيقة 14-07-2024 | 2024
13:30 | 2024-07-14
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ تموز ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-07-14
Play
نشرة ١٤ تموز ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-07-14
استديو Noon
Play
استديو Noon
الشك واليقين 14-7-2024 | 2024
07:00 | 2024-07-14
Play
الشك واليقين 14-7-2024 | 2024
07:00 | 2024-07-14
طل الصباح
Play
طل الصباح
فقرة الأبراج وفقرة هسه ماليش 14-7-2024 | 2024
00:30 | 2024-07-14
Play
فقرة الأبراج وفقرة هسه ماليش 14-7-2024 | 2024
00:30 | 2024-07-14
رحال
Play
رحال
إحياء ذكرى إستشهاد الإمام الحسين (ع) - الحلقة ١٢ | الموسم 5
14:30 | 2024-07-13
Play
إحياء ذكرى إستشهاد الإمام الحسين (ع) - الحلقة ١٢ | الموسم 5
14:30 | 2024-07-13
كان يا مكان
Play
كان يا مكان
اليس الله بكاف عبده - الحلقة ٩ | الموسم 2
03:30 | 2024-07-13
Play
اليس الله بكاف عبده - الحلقة ٩ | الموسم 2
03:30 | 2024-07-13
نعم
نعم
لا
لا
تزداد في حال وجود أسباب مسبقة
تزداد في حال وجود أسباب مسبقة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.