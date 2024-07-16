برئاسة الاعرجي.. مجلس الاستخبارات الوطني يتخذ عددا من القرارات

السومرية نيوز – محلي

اتخذ مجلس الاستخبارات الوطني، اليوم الثلاثاء، عددا من القرارات خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي.

وقالت مستشارية الامن القومي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مجلس الاستخبارات الوطني عقد، اليوم الإثنين، جلسته الثانية عشرة برئاسة مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي وبحضور قادة المجتمع الاستخباري". وأضاف ان "الاجتماع ناقش الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها".

