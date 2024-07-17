وفاة و15 مصاباً بحادث سير في البصرة

أفاد مصدر أمني، مساء الأربعاء، بمصرع امرأة وإصابة 15 شخصاً بحادث سير في محافظة البصرة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "حادث سير مروع وقع مساء اليوم، بتصادم دراجة نارية نوع (ستوتة) ومركبتين ضمن قضاء الزبير في البصرة".

وأضاف المصدر أن "الحادث أسفر عن مصرع امرأة وإصابة 15 شخصا بجروح"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

الى ذلك، قال قائممقام الزبير عباس ماهر في حديث لـ السومرية نيوز، "حصل تصادم بين ثلاث سيارات نجم عنه إصابة 15 شخصا ووفاة امرأة".

وأضاف المصدر أن "الأطباء والفرق الطبية تعالج المصابين"، مشيرا الى أن "11 اصابة تم معالجتها وهم خارج المستشفى".