وزير التربية يكرّم أوائل المدرسة الإلكترونية ويؤكد مواصلة تطويرها

وقال عبطان، خلال حفل تكريم أوائل المدرسة الإلكترونية، إن "الاحتفاء بالطلبة المتفوقين يمثل تقديراً لجهودهم وطموحاتهم، مبيناً أن كل نجاح يحققه الطالب يشكل خطوة جديدة نحو مستقبل أفضل".وأضاف أن "المدرسة الإلكترونية تفتح آفاقاً أوسع أمام طلبة الانتساب لمواصلة تعليمهم والوصول إلى المعرفة وتحقيق طموحاتهم، لافتاً إلى أن نجاح الطلبة يأتي نتيجة تكامل جهودهم مع دعم أسرهم وإخلاص الكوادر التعليمية والتدريسية".وأكد عبطان أن "تكريم المتفوقين لا يمثل نهاية الطريق، بل محطة تحفزهم على مواصلة التعلم والسعي نحو تحقيق المزيد من النجاحات، داعياً الطلبة إلى رفع سقف طموحاتهم والمساهمة في بناء مستقبل الوطن".وأشار إلى أن "توفير فرص التعليم وأدوات التعلم والمتابعة يسهم في توسيع فرص النجاح أمام الطلبة، مشدداً على أهمية مواصلة تطوير المدرسة الإلكترونية وتعزيز كفاءتها ومرونتها بما يلبي احتياجات الدارسين".وثمّن وزير التربية "جهود الكوادر التعليمية والتدريسية والقائمين على المدرسة الإلكترونية، مؤكداً أن ما يحققه الطلبة من نتائج مشرّفة يعكس أهمية التعاون بين الطلبة وأسرهم والمؤسسات التعليمية".