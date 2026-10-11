الصحة تنفي ما أُثير بشأن طرح المخلفات الطبية في مياه الأنهار

وذكر بيان للوزارة، انها " تنفي ما تم تداوله من تصريحات وزيرة البيئة المحترمة بشأن طرح المخلفات الطبية في مياه ، مؤكدةً أن ما أُثير بشأن انتقال عن طريق المياه أو الأسماك لا يستند إلى الحقائق العلمية الثابتة والمؤكدة من العالمية والجهات المختصة، حيث ان هذا الفيروس لا ينتقل عبر المياه أو الطعام، بما في ذلك الأسماك، وإنما ينتقل عبر طرق محددة ومعروفة علمياً، ويمكن معرفة طرق انتقال اي مرض معدي كالعوز المكتسب (الايدز) او غيره، وبشكل يسير ولأي مواطن بالرجوع للمواقع العلمية والمنصات المختصة".وأوضحت الوزارة أن " معالجة المياه الثقيلة التابعة للمؤسسات الصحية تعمل على معالجة المخلفات السائلة والصلبة وفق الاليات العلمية المعتمدة، وأن مياه الصرف الصحي تمر عبر شبكة المجاري الرئيسة باتجاه محطات معالجة مياه الصرف الصحي في والمحافظات، ومنها محطة الرستمية بالنسبة لدائرة مدينة الطب ووفقاً للسياقات المعمول بها والموثقة بالكتب الرسمية".وأكدت ان "ما تمّ توضيحه مرات كثيرة سابقًا خلال السنوات الماضية، حول وجود الواقعة قرب مدينة الطب في منطقة باب المعظم ببغداد (T1) والتابعة لأمانة بغداد، والتي تصرف المياه إلى نهر ، وأن هذه المحطة غير تابعة لوزارة وانما تقع ضمن مقتربات دائرة مدينة الطب التعليمية ببغداد، وان مياه الصرف الصحي من مؤسسات الوزارة لا تصرف الى هذه المحطة".وشددت الوزارة على "أهمية اعتماد الحقائق العلمية والوثائق الرسمية في تناول القضايا ذات الجنبة الصحية، وعدم تداول معلومات غير دقيقة من شأنها إثارة القلق بين المواطنين".