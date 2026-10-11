النزاهة تضبط ثلاثة متهمين بالتلاعب والرشوة في كركوك

الهيئة في بيان، كشفت عن عمليَّة تلاعبٍ مُنظَّمةٍ في أضابير تقاعديَّة بهيئة التقاعد الوطنيَّة في ، تمَّ خلالها صرف رواتب تقاعديَّة وفروقات ماليَّة، بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون، مُبيِّنةً قيام عددٍ من مُوظَّفي بالاشتراك مع محامين ومُعقِّبين بالتلاعب، لافتةً إلى ضبط مُتَّهمين اثنين؛ لتلاعبهما في أضابير تقاعديَّة، والاستيلاء دون وجه حقٍّ على مبالغ ماليَّة تربو على (٨٤,٠٠٠,٠٠٠) مليون دينار، تُمثِّل الرواتب التقاعديَّة المُتراكمة باسم إحدى المُواطنات.وفي عمليَّةٍ ثانيةٍ، تمكَّن فريق عمل من ضبط أحد مُنتسبي المُنسَّب إلى قسم تسفيرات الشرطة، مُتلبِّساً بتسلُّم رشوةٍ بعدّه وسيطاً، في قضيَّة تعرُّض أحد النزلاء لابتزازٍ ومساومةٍ على دفع مبلغٍ ماليٍّ؛ لقاء نقله من مكان احتجازه إلى مكانٍ آخر.وأضافت أنَّ قاضي كركوك المُختصَّة بقضايا النزاهة، قرَّر توقيف المُتَّهمين المضبوطين، وفق أحكام المادتين (٢٨٩ و٢٩٨) من قانون العقوبات، والقرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣) المُعدَّل.