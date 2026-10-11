الداخلية تتخذ إجراءات قانونية بحق منتسب ظهر بمقطع متداول بشأن أسعار الدولار

وقالت الوزارة في بيان، إن "المقطع يظهر أحد المواطنين وهو يجري اتصالاً هاتفياً مع المنتسب المذكور، مستفسراً عن أسعار بيع وشراء الدولار".وأضافت أن "ما صدر عن المنتسب يُعد تصرفاً شخصياً ولا يمثل الموقف الرسمي للوزارة، مبينة أنه غير مخول بالإدلاء بمعلومات أو تصريحات بشأن موضوعات خارج نطاق اختصاصه وطبيعة المهام والمسؤوليات الموكلة إليه".وأكدت الوزارة أن "الجهات المخولة بالتصريح وإطلاع الرأي العام على ما يتعلق بعملها ومواقفها الرسمية هي رئيس دائرة العلاقات والإعلام والناطق الرسمي باسم الوزارة، كلٌّ بحسب اختصاصه".وأشارت إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المنتسب وفقاً للضوابط والتعليمات النافذة، مؤكدة حرصها على الالتزام بالانضباط الوظيفي وحصر إصدار المعلومات والتوضيحات الرسمية بالجهات المختصة".