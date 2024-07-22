Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
عمليات البصرة تنوه لتفجير "مسيطر عليه" صباح الثلاثاء
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

"بلا تعويضات او موارد مالية".. اين سيذهب هذه الفئة من العراقيين بعد 30 تموز؟

محليات

2024-07-22 | 09:44
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
&quot;بلا تعويضات او موارد مالية&quot;.. اين سيذهب هذه الفئة من العراقيين بعد 30 تموز؟
5,012 مشاهدة

السومرية نيوز – محلي
رغم سنوات الانتظار بعدما كانت سنجار مسرحا لجرائم حرب خطيرة وتهجير جماعي منذ عقد من الزمن، لا يزال حوالي 183 ألف سنجاري مهجّرين حتى اليوم لم يتلقوا أيّ مدفوعات التعويض التي يستحقها بموجب القانون العراقي عن تدمير ممتلكاته والأضرار التي لحقت بها.

وذكرت منظمة هيومان رايتس ووتش في تقرير تابعته السومرية نيوز، انه "تمّ تدمير 80% من البنية التحتيّة و70% من المنازل في بلدة سنجار أثناء النزاع ضدّ "داعش" بين 2014 و2017 دون هذا التعويض، حيث يفتقر الكثير من السنجاريين المهجرين إلى الموارد الماليّة اللازمة للعودة إلى ديارهم وإعادة بناء المنازل والشركات التي خسروها أثناء الحرب بعد عقد من الزمن".
 
وأضافت "مايزال عشرات الآلاف من السنجاريين يعيشون في مخيّمات في أنحاء إقليم كردستان العراق، ويعتمدون إلى حدّ كبير عن المساعدات الإنسانيّة. مع اقتراب الموعد النهائي لإغلاق هذه المخيمات، الذي حدّدته الحكومة الاتحادية بـ 30 تموز، صار تسليم هذه الدفوعات أكثر أهميّة".

وبحسب التقرير فأنه حتى العام الماضي، كان هناك 3,500 مطلب تعويض مكتمل بانتظار الدفع من "الدائرة المالية في محافظة نينوى". لكن ممثلا عن "مكتب التعويضات في سنجار" قال لـ "هيومن رايتس ووتش" إنّ "الرقم ارتفع الآن إلى عشرة آلاف، دون أن يتّم سداد أي مدفوعات".
 
كما قال الممثل إنّ "المكتب نظر في 26 ألف طلب آخر بانتظار الموافقة النهائيّة من محكمة الاستئناف قبل إرسالها إلى الدائرة الماليّة للدفع".
 
وذكر رئيس "لجنة تعويضات تلعفر" التي تُشرف على مكتب سنجار الفرعي عمار محمد، "أنهينا النظر في كل القضايا المرفوعة بين 2021 و2023، لذلك لم تعد هناك قضايا متراكمة. أنجزنا مهمتنا، والآن على الحكومة الدفع".
 
الوضع الذي يبدو عليه مكتب تعويضات تلعفر نفسه يُثير مخاوف من أنّ الحكومة العراقيّة لا تُعطي الأولويّة الكافية لهذه القضايا. زرت هذا المكتب المؤثث بشكل سيء في كانون الثاني، وهو يقع في منزل مستأجر. كانت فيه أكوام من المجلدات الصفراء المكدّسة على الأرض والرفوف. كلّ خطوة في العملية تُدوّن على الورق.
 
وتابع محمد: "طلبنا من الحكومة مساعدتنا في رقمنة العمليّة، لكن شيئا لم يحدث. نحن قلقون بشأن الملفات. إذا هطلت أمطار غزيرة وغمرت المكتب، ستتعرض الملفات للتلف، وسيتعيّن على أصحابها البدء من جديد. ليس لدينا حتى رفوف مناسبة".
 
وبعد نشر تقرير هيومن رايتس ووتش في أيار 2023، بعثت لنا وزارة الخارجيّة العراقيّة برسالة وضحت فيها التدابير التي اتخذها مكتب رئيس الوزراء لتسهيل دفع التعويضات، بما في ذلك تبسيط الإجراءات الأمنيّة، وتوفير تمويل كاف "للقانون رقم 20"، وتقديم دعم لوجستي وبشري للجنة الفرعيّة للتعويضات. وفقا للقاضي محمد، فإنّ أيّا من هذه الوعود لم يتحقق بعد.
 
واكد محمد "أثناء مؤتمر مع جميع رؤساء لجان التعويض، وعدونا بإلغاء إجراء التصريح الأمني عن أهل سنجار، لكنّه ظلّ ساريا"، لافتا الى "انهم حذفوا فقط شرط الفحص الأمني الذي يُثبت أنّ أصحاب المطالب لم يكونوا في السابق أعضاء في حزب البعث".
 
جميع الناس من محافظات العراق الأخرى يحصلون على دفوعات تعويض، فلماذا سنجار هي الاستثناء؟
 
وأشار المسؤولون الحكوميون الذين تحدثت إليهم إلى "مشاكل في الميزانية" بشكل غامض كسبب وراء عدم الدفع، دون مزيد من التفاصيل.
 
وبالنسبة إلى الكثير من السنجاريين، فإنّ عدم دفع مطالب التعويض هو مثال آخر على تجاهل الحكومة الاتحاديّة لاحتياجاتهم وتهميش فعليّ للمنطقة، ومكتب التعويضات المتهالك يبدو مثالا حيّا على هذا الإهمال.
 
واحد فقط من السنجاريين الذين قابلتهم العام الماضي عاد إلى منزله: هو خليل حسن، ذكر ان "العودة إلى سنجار كانت قرارا دفعتني إليه راحتي الذاتية، فالحياة في المخيّم لم تعد تُطاق".
 
وتابع ا إنه "استثمر مبلغا كبيرا في تجديد منزله، لكن ذلك لم يكن كافيا: "أكملت أوراق التعويض الخاصة بي في منتصف 2022، لكنّ الدفع لم يحصل بعد"، لافتا الى انه "يشعر ان مبلغ التعويض الذي عُرض عليه لا يتناسب مع خسائره: " أوصوا بتعويض قدره عشرة ملايين دينار عراقي (6,800 دولار أمريكي) على متجري ومنزلي، رغم أنني اشتريت منزلي بـ50 مليون دينار عراقي (34 ألف دولار)".
 
التعويض هو واحد من العوامل التي تمنع عودة السنجاريين.
 
كما أنّ نقص الخدمات والبنية التحتية وعدم الاستقرار المستمر عوامل جعلت الكثيرين يخشون من أن تكون حياتهم في سنجار أسوأ مما هي عليه المخيمات.

>> انضم الى السومرية على واتساب 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
فقرة الابراج وفقرة شنو يضوجك؟ 22-7-2024 | 2024
13:00 | 2024-07-22
Play
فقرة الابراج وفقرة شنو يضوجك؟ 22-7-2024 | 2024
13:00 | 2024-07-22
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ تموز ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-07-22
Play
نشرة ٢٢ تموز ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-07-22
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
22-07-2024 | 2024
12:45 | 2024-07-22
Play
22-07-2024 | 2024
12:45 | 2024-07-22
استديو Noon
Play
استديو Noon
املأ الفراغ 22-7-2024 | 2024
07:00 | 2024-07-22
Play
املأ الفراغ 22-7-2024 | 2024
07:00 | 2024-07-22
Morning Live
Play
Morning Live
النظافة الشخصية وأهميتها في فصل الصيف - حلقة ٧٢ | الموسم 3
05:00 | 2024-07-22
Play
النظافة الشخصية وأهميتها في فصل الصيف - حلقة ٧٢ | الموسم 3
05:00 | 2024-07-22
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق الغزل بغداد - الحلقة ٧١ | الموسم 7
04:00 | 2024-07-22
Play
سوق الغزل بغداد - الحلقة ٧١ | الموسم 7
04:00 | 2024-07-22
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
خط الفقر في العراق 22-7-2024 | 2024
02:30 | 2024-07-22
Play
خط الفقر في العراق 22-7-2024 | 2024
02:30 | 2024-07-22
بالمختزل
Play
بالمختزل
الصحة تسال عن حالها! - الحلقة ٨ | الموسم 3
16:30 | 2024-07-21
Play
الصحة تسال عن حالها! - الحلقة ٨ | الموسم 3
16:30 | 2024-07-21
جات بالليل
Play
جات بالليل
30 ثانية 21-7-2024 | 2024
13:00 | 2024-07-21
Play
30 ثانية 21-7-2024 | 2024
13:00 | 2024-07-21
طل الصباح
Play
طل الصباح
فقرة سيرة محمد مهدي الجواهري وفقرة شي لفت انتباهي 21-7-2024 | 2024
00:30 | 2024-07-21
Play
فقرة سيرة محمد مهدي الجواهري وفقرة شي لفت انتباهي 21-7-2024 | 2024
00:30 | 2024-07-21
الأكثر مشاهدة
منتدى سومر
Play
منتدى سومر
فقرة الابراج وفقرة شنو يضوجك؟ 22-7-2024 | 2024
13:00 | 2024-07-22
Play
فقرة الابراج وفقرة شنو يضوجك؟ 22-7-2024 | 2024
13:00 | 2024-07-22
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٢ تموز ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-07-22
Play
نشرة ٢٢ تموز ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-07-22
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
22-07-2024 | 2024
12:45 | 2024-07-22
Play
22-07-2024 | 2024
12:45 | 2024-07-22
استديو Noon
Play
استديو Noon
املأ الفراغ 22-7-2024 | 2024
07:00 | 2024-07-22
Play
املأ الفراغ 22-7-2024 | 2024
07:00 | 2024-07-22
Morning Live
Play
Morning Live
النظافة الشخصية وأهميتها في فصل الصيف - حلقة ٧٢ | الموسم 3
05:00 | 2024-07-22
Play
النظافة الشخصية وأهميتها في فصل الصيف - حلقة ٧٢ | الموسم 3
05:00 | 2024-07-22
ناس وناس
Play
ناس وناس
سوق الغزل بغداد - الحلقة ٧١ | الموسم 7
04:00 | 2024-07-22
Play
سوق الغزل بغداد - الحلقة ٧١ | الموسم 7
04:00 | 2024-07-22
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
خط الفقر في العراق 22-7-2024 | 2024
02:30 | 2024-07-22
Play
خط الفقر في العراق 22-7-2024 | 2024
02:30 | 2024-07-22
بالمختزل
Play
بالمختزل
الصحة تسال عن حالها! - الحلقة ٨ | الموسم 3
16:30 | 2024-07-21
Play
الصحة تسال عن حالها! - الحلقة ٨ | الموسم 3
16:30 | 2024-07-21
جات بالليل
Play
جات بالليل
30 ثانية 21-7-2024 | 2024
13:00 | 2024-07-21
Play
30 ثانية 21-7-2024 | 2024
13:00 | 2024-07-21
طل الصباح
Play
طل الصباح
فقرة سيرة محمد مهدي الجواهري وفقرة شي لفت انتباهي 21-7-2024 | 2024
00:30 | 2024-07-21
Play
فقرة سيرة محمد مهدي الجواهري وفقرة شي لفت انتباهي 21-7-2024 | 2024
00:30 | 2024-07-21
نعم
نعم
لا
لا
تزداد في حال وجود أسباب مسبقة
تزداد في حال وجود أسباب مسبقة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

برجك للسنة الجديدة

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.