تهديم 17 دارا سكنية في بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، " من خلال تقديم الدعم والإسناد للكوادر المشتركة من دوائر (الأمانة ،البلدية) لتنفيذ واجباتهم المكلفين بها والمتمثلة برفع التجاوزات عن الأراضي الزراعية، نفذت قطعاتنا الأمنية في الفرقة الثانية شرطة أتحادية وكوادر البلدية إزالة 17 دارا سكنية متجاوز على الأراضي الزراعية في منطقة الرحمانية".