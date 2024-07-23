في ميسان.. اعتقال أربعة متهمين بتجارة المخدرات

أعلنت وزارة الداخلية، مساء الثلاثاء، عن اعتقال أربعة متهمين بتجارة المخدرات في محافظة ميسان.

وقال الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري في بيان، "بعمليتين امنيتين منفصلتين ووفق معلومات استخبارية دقيقة، المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية تلقي القبض على (4) متهمين بتجار المخدرات وبحوزتهم (1 كيلو ونصف الكيلو غرام) من مادة الكرستال المخدرة ومبالغ مالية قدرها عشرة الاف دولار و2 مليون دينار عراقي".

وأضاف أن "عملية القبض في محافظة ميسان جاءت وبإشراف مدير مخدرات ميسان"، مشيرا الى "عرض الأوراق التحقيقية الخاصة بالمتهمين امام انظار قاضي التحقيق وقرر توقيفهم وفق المادة 28 من قانون مكافحة المخدرات وارسال المواد المضبوطة بحوزتهم الى جهة الاختصاص".