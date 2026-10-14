التربية تعلن ضوابط استضافة طلبة المدارس المسائية في المدارس الصباحية

وتشمل الضوابط عدم وجود مدرسة مسائية قريبة من محل سكن الطالب، أو وجود حالات مثبتة من اللجان الطبية أو المستشفيات التخصصية، كالعشى الليلي أو العوق الفيزيائي، على ألا يتجاوز عمر الطلبة المراد استضافتهم السن النظامية للمدارس النهارية.وحددت الوزارة 30 تشرين الثاني 2026 موعدا نهائيا للتقديم، وتتولى للتربية في المحافظات تنفيذ الضوابط، فيما يكون إلغاء أمر الاستضافة، بناء على طلب ولي الأمر، ومن اختصاص التي أصدرته.