الزراعة تعلن فتح استيراد 3 محاصيل وإيقاف الرسوم على البيض والدجاج واللحوم

وذكرت الوزارة في بيان أن القرار جاء استناداً إلى توجيهات رئيس علي فالح ، وبمتابعة ، بهدف معالجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.وأضافت أن الإجراءات تهدف إلى حماية الأمن الغذائي، ومنع المضاربة واستغلال ظروف السوق.