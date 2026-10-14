الجزر العشوائي يتراجع في بغداد.. والزراعة تكشف التفاصيل

وقال المتحدث باسم الوزارة، قصي الحطاب، إن الآونة الأخيرة شهدت انحسار هذه الظاهرة في بعض مناطق العاصمة، بحسب .وأضاف أن فرقاً جوالة تابعة لدائرة البيطرة والمستشفيات البيطرية في المحافظات تتابع حالات الجزر العشوائي بالتعاون مع القوات الأمنية، مشدداً على أن هذه الممارسات مرفوضة ومخالفة للأنظمة والقوانين النافذة.ودعا الحطاب إلى الالتزام بالضوابط الصحية والقانونية الخاصة بذبح الحيوانات، والابتعاد عن أساليب الجزر العشوائي لما تمثله من ممارسات غير حضارية وغير مقبولة.