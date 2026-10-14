9 حالات طلاق كل ساعة في العراق.. أرقام "صادمة" من المحاكم العراقية

وأظهرت الإحصائية تسجيل 35,440 عقد زواج و6,741 حالة طلاق خلال الشهر المذكور، بمعدل نحو 224 حالة طلاق يومياً، أي ما يزيد على 9 حالات في الساعة الواحدة.وتصدرت ، بجانبي ، أعداد عقود الزواج وحالات الطلاق بين المحافظات؛ إذ سجلت رئاسة محكمة استئناف بغداد/الرصافة 4,740 عقد زواج و1,331 حالة طلاق، فيما سجلت استئناف الكرخ 4,198 عقد زواج و1,184 حالة طلاق، ليتجاوز مجموع حالات الطلاق في جانبي العاصمة 2,500 حالة خلال شهر واحد.وجاءت في المرتبة التالية بتسجيل 4,055 عقد زواج مقابل 678 حالة طلاق، تلتها التي سجلت 2,889 عقد زواج و657 حالة طلاق.وفي بقية المحافظات، سجلت 345 حالة طلاق مقابل 1,843 عقد زواج، والأنبار 339 حالة طلاق مقابل 1,837 عقد زواج، فيما بلغت حالات الطلاق في 264 حالة، وبابل 259 حالة، وذي قار 255 حالة.وفي أدنى الأرقام المسجلة، سجلت 157 حالة طلاق و912 عقد زواج، تلتها بـ160 حالة طلاق و1,528 عقد زواج، وفقاً للإحصائية الرسمية لشهر أيلول الماضي.