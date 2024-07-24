لا دور ثالث رغم المناشدات.. لجنة نيابية تكشف عن تعديلات بامتحانات الدور الثاني

السومرية نيوز – خاص

كشفت لجنة التعليم النيابية، اليوم الأربعاء، عدم وجود دور ثالث لطلبة الكليات والمعاهد الراسبين في الدورين الأول والثاني، فيما اشارت الى ان تعديلات ستجري على مواعيد امتحانات الدور الثاني للسنة القادمة، فيما أكدت إمكانية تحميل درسين.

وقال عضو اللجنة فراس المسلماوي لـ السومرية نيوز ان "اللجنة استضافت الاسبوع الماضي الوكيل العلمي والمدراء العامين في وزارة التعليم، حيث ان احد محاور النقاش هو اسباب تقديم الامتحان الدور الثاني لطلبة الكليات، وبينوا ان احد الأسباب، هي ان المعلومات مازالت عالقة في ذهن الطالب والسبب الثاني هي العطلة الصيفية للأساتذة، لكن ابدينا ملاحظتنا".

وأضاف "تم الاتفاق مع الوزارة انه في السنة القادمة سوف تكون هناك مدة بين الدور الاول والدور الثاني 34 يوما أي شهر واربعة أيام، كي يكون هناك فرصة ومتسع للطالب ليقرا المادة بشكل جيد حتى يتهيأ للنجاح فيها"، مشيرا الى ان "الوزارة عدلت على هذا الموضوع بعدما ابدينا ملاحظتنا وتحفظنا كي يكون شهر وأربعة أيام".

وبين ان "هيئة الرأي في وزارة التعليم العالي ليس في نيتها دور ثالث كون ذلك يؤثر على السنة التقويمية والطلبة الجدد، لذلك لا يمكن اجراء دور ثالث"، لافتا الى ان "هناك حلول أخرى وهي مسألة التحميل أي من يكمل في درسين ممكن ان يذهب الى المرحلة التالي ويحمل الدرسين ويمتحنها".

وذكر عدد من طلاب الكليات لـ السومرية نيوز، انه "منذ تشكيل الحكومات العراقية فأن امتحانات الدور الثاني لجميع طلاب المعاهد والكليات يكون في بداية شهر أيلول لكي تكون هناك فرصة جيدة ووقت للطالب للدراسة".

وبينوا ان "العالم الحالي وجهت وزارة التعليم بان يكون امتحان الدور الثاني يوم 25 حزيران ، وهذا يعد ارباكا للطلاب لان الوقت غير كاف"، داعين وزير التعليم العالي الى "ان يشملهم بعطفه الابوي ومنحهم فرصة دور ثالث الى طلاب الكليات والمعاهد الذين رسبوا بامتحان الدور الثاني".