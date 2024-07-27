بغداد.. اعتقال سبعة أشخاص مخالفين لشروط الإقامة

​أعلنت قيادة شرطة الرصافة في بغداد، مساء السبت، عن اعتقال سبعة أشخاص مخالفين لشروط الإقامة.

وقالت القيادة في بيان، إنه "بإشراف ومتابعة قائد شرطة بغداد الرصافة، القت مفارز قيادة شرطة بغداد الرصافة القبض على (7) اشخاص من جنسيات مختلفة مخالفين لشروط الاقامة".

وأضاف البيان أن "عملية القبض تمت بعد ورود اخبار بتواجد الاشخاص ضمن قاطع المسؤولية".

وعلى صعيد متصل، لفت البيان الى أن "مفارز فوج طوارئ بغداد الرصافة الرابع القت القبض على على شخصين لقيامهم بالاعتداء بالضرب بالات راضة على (4) عمال يعملون في شركة (الكيبل الضوئي) ضمن منطقة القاهرة".



