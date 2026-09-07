متى يفتتح الجسر الثالث ضمن مشروع ربط جسر الطابقين بالجسر المعلّق؟

وقال مدير عام في الوزارة ، في بيان ورد لـ ، إن "وتيرة أعمال مشروع ربط جسر الطابقين في الجسر المعلق متصاعدة"، مؤكدًا "تحقيق نسب أنجاز متقدمة"، فيما شدد على "تسريع أعمال الجسر الثالث، الممتد من فلكة الطابقين وصولاً للمنطقة ، لغرض إنجازه وإدخاله حيز الخدمة الفعلية خلال نهاية العام الحالي ضمن المرحلة الأولى".وأكد "سير الأعمال الجارية في مشروع ربط جسر الطابقين بالجسر المعلق، والتي تتركز حاليًا في تنفيذ الجسر الثالث الرابط بين جسر الطابقين باتجاه "، مشدداً على "العمل بواقع شفتين، لغرض إنجازه ضمن الفترة الزمنية المحددة ووفق أحدث المواصفات الفنية المعتمدة التي تُنفذ لأول مرة بالعراق، ولأهمية المشروع كونه محورًا استراتيجيًا جديدًا يربط جانبي بطريق دورة يوسفية للمرور السريع، ما يُسهم بشكل كبير في فك الاختناقات المرورية عند ساحة الطابقين ومنطقة والمناطق المحيطة بها".وأشار إلى أن "الطول الكلي للمجسر، مع الجسرين العابرين فوق نهر يبلغ (1800) متر، منها (110) أمتار فوق حوض النهر بدءًا من منطقة الربط مع جسر ذي الطابقين، حيث يضم المجسر الرئيسي (36) فضاءً أُنجزت أعماله الكونكريتية بالكامل، فيما يتضمن الجسران المحاذيان للجسر المعلق (24) فضاءً، بواقع (12) فضاءً لكل جسر".