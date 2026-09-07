التربية تعيد العمل بنظام المحاولات لطلبة السادس الإعدادي (وثيقة)

وأوضحت الوزارة في بيان، أن الطالب المشمول مخيّر بين الانتظام بالدوام أو المحاولات، ولا يُطالَب بالامتحانات الفصلية ونصف السنة، مع احتفاظه برقمه الامتحاني ودرجات المواد الناجحة، ويؤدي في المادة أو المادتين الراسب بهما فقط.ولا يسمح للمشمول – بحسب البيان - بالمحاولات بالانتقال من مدرسته الأصلية، فيما تعتمد آخر طبعة من المناهج المقررة في الامتحانات الوزارية، ولا يشمل القرار الطلبة المستفيدين من نظام المحاولات في السنوات السابقة.وذكرت الوزارة أن آخر موعد للتقديم 1 كانون الأول 2026.