الاتحادية تحسم نزاع أراضي "كزة فخرة وجليوخان" في نينوى

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حسمت ، اليوم الاثنين، النزاع القانوني بشأن أراضي "كزة فخرة وجليوخان" في ، برد دعاوى الطعن المقدمة من عدد من النواب، والمصادقة على قرار مجلس المحافظة القاضي برفع قيود منع البناء عن تلك المناطق.





وبصدور الحكم النهائي، ردت المحكمة الدعاوى المقدمة إليها، مؤكدة دستورية قرار ونفاذه.

وجاء القرار بعد تجاذبات سياسية وقانونية شهدتها ، عقب تصويت مجلس المحافظة على فتح باب البناء ومنح الموافقات العمرانية لأراضي "كزة فخرة وجليوخان"، ما دفع عدداً من أعضاء إلى الاعتراض والطعن بالقرار أمام ، بداعي وجود مخالفات إجرائية.وبصدور الحكم النهائي، ردت المحكمة الدعاوى المقدمة إليها، مؤكدة دستورية قرار ونفاذه.