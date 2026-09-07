جنايات الأنبار: الإعدام بحق مدان ضبطت بحوزته مواد مخدرة وأسلحة متنوعة

وذكر في بيان، أنه ضبطت بحوزة المدان 3 كيلوغرامات و590 غراماً من مادة الأمفيتامين المخدرة، إلى جانب أسلحة متنوعة شملت بندقيتين ومسدساً وبندقية صيد ورمّانة هجومية.وأضاف البيان أن الحكم صدر بحقه استناداً إلى أحكام المادة (27/ أولاً) من والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017.