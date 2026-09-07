ضبط عجلة محملة بمادة الزيت مخالفة لشروط الاستيراد بمنفذ الوليد

وذكرت الهيئة، في بيان ورد لـ ، أن "مديرية منفذ الحدودي، تمكنت من ضبط عجلة في نقطة البحث والتحري، محملة بمادة (زيوت اساسية) تبين بعد تدقيقها وجود تلاعب في عدد المحمولة، لغرض التهرب من دفع الرسوم الكمركية والامانات الضريبية، مما سبب هدر بالمال العام".ولفتن الى أنه "تم تنظيم محضر ضبط اصولي واحالة العجلة إلى مركز شرطة الوليد لغرض عرض الموضوع امام أنظار السيد قاضي تحقيق الرطبة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين".