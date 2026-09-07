ضيف ثقيل يغطي مناطق عراقية ونهاية الاسبوع تعود الاجواء الشتوية

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "طقس يوم غد الثلاثاء سيكون صحوا على العموم والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط خلال النهار في المنطقة الوسطى لتصل الى (30) كم/س مسببة تصاعد غبار خفيف ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقة الوسطى وتنخفض قليلاً في المنطقتين الشمالية والجنوبية"، مبينة ان "طقس يوم الاربعاء سيكون صحوا في المنطقتين الوسطى والشمالية مع تواجد بعض الغيوم في والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة ودرجات الحرارة مقاربة على العموم لليوم السابق".واضافت ان "طقس يوم الخميس المقبل سيكون صحوا في المنطقتين الوسطى والجنوبية وغائم جزئي في والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة ودرجات الحرارة ترتفع قليلا على العموم عن اليوم السابق"، مشيرة الى ان "طقس يوم الجمعة سيكون غائما جزئيا في المنطقة الوسطى وصحوا في المنطقة الجنوبية وغائم مع تساقط امطار خفيفة الشدة في المنطقة الشمالية والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة في المنطقتين الوسطى والجنوبية عدا الأقسام الشرقية منهما فتكون جنوبية شرقية وفي المنطقة الشمالية تكون متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة ودرجات الحرارة مقاربة على العموم لليوم السابق".