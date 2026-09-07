اجراء حكومي جديد يخص بيع وشراء العقارات في العراق

وقال الوزارة مراد في تصريح للصحيفة الرسمية وتابعته ، بأن "الوزارة تتجه إلى تأسيس قاعدة بيانات موحدة بالتنسيق مع دوائر والبلديات، فضلاً عن مشروع التابع لوزارة الداخلية"، مبيناً أن "المشروع يهدف إلى توحيد البيانات وتعزيز موثوقيتها بما ينعكس على سرعة ودقة إنجاز المعاملات العقارية".وذكر أن "الوزارة تعمل على إنشاء قاعدة بيانات عقارية موحدة ورصينة من شأنها الحد من عمليات التلاعب والتزوير، والمساهمة في معالجة ملف التجاوز على الممتلكات العامة والخاصة وحمايتها"، لافتاً إلى "مضي الوزارة في استكمال التحول الإلكتروني بدوائر ببغداد، على أن يجري التوسع تدريجياً ليشمل جميع محافظات البلاد".وبين الساعدي أن "الإجراءات الإلكترونية التي اعتمدتها الوزارة لم تقتصر على معاملات البيع والشراء، وإنما سبقتها خطوات مهمة بالتنسيق مع (بوابة أور) وبالتعاون مع ، ما مكن المواطن من سهولة الحصول على السند العقاري إلكترونياً، إلى جانب إنجاز عدد من معاملات نقل الملكية ورفع الحجز عبر القنوات الإلكترونية".ونوه مدير إعلام الوزارة في السياق ذاته، بأن "هذا التوجه يأتي في إطار مساعي الوزارة إلى مواكبة التطورات العالمية في مجال الإدارة العقارية والتحول الرقمي، من خلال بناء منظومة إلكترونية متكاملة تتيح الوصول إلى المعلومات بصورة دقيقة وآمنة، وتحد من التدخلات اليدوية التي قد تؤدي إلى تأخير المعاملات أو حدوث أخطاء فيها".وأوضح أن "إنجاز المعاملة العقارية الذي كان يستغرق سابقاً أشهراً، انخفض حالياً إلى 20 دقيقة في المديريات التي طُبقت نظام الأتمتة"، منوهاً بأن "الوزارة لديها حالياً تشارك للبيانات مع دوائر البلدية والضرائب، بيد أن بعض البيانات ما زالت تُرسل عبر البريد أو باستخدام (الباركود)، ما يتسبب بتأخير المعاملات".وأكد أن "مشروع قاعدة البيانات الموحدة سيعالج هذا الأمر".