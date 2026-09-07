كم تبلغ حاجة بغداد من البنزين يوميا؟.. تحرك نحو الامارات ودولة مجاورة لاحتواء الازمة

وتتكرر أزمة الوقود بين مدة وأخرى، لتتحول من اختناقات مؤقتة إلى ملف متجدد يفرض نفسه كلما ارتفع الطلب أو طرأت مشكلة في منظومة الإنتاج والتجهيز، في مشهد يعيد المواطنين إلى طوابير محطات ويثير تساؤلات بشأن قدرة الإنتاج المحلي على مواكبة الاستهلاك المتنامي.وقال رئيس في علي الزركاني للصحيفة الرسمية وتابعته ، إن "أزمة البنزين في تكمن بشكل أساسي بعدم تناسب حجم الإنتاج مع الاستهلاك خصوصاً مع الزيادة الكبيرة في الطلب على الوقود في الوقت الحالي".وأوضح أن "حاجة بغداد من مادة البنزين تتراوح بين تسعة إلى 12 مليون لتر يومياً، أي بمعدل يصل إلى ثلث احتياجات البلاد الكلية من هذا المنتج، إذ تستهلك جميع المحافظات كميات تقترب من 30 مليون لتر يومياً، وتزداد خلال في الصيف لتصل إلى 35 مليون لتر يومياً".وأشار الزركاني إلى "التنسيق مع للوقوف على أسباب النقص الحاصل في التجهيز"، لافتاً إلى "وجود كميات يجري استيرادها من إحدى دول الجوار، إضافة إلى قرب ورود شحنة من لسد النقص الحاصل في هذه المادة".وأكد أن "المجلس النفط بعد تكرار أزمة الوقود، بتزويده ببيانات واضحة عن الطاقة الإنتاجية الحالية وحجم الاستهلاك والاستيراد، فضلاً عن أسباب عدم كفاية الإنتاج المحلي ومعرفة واقع المستثمرة وطاقاتها ومدى مساهمتها في تغطية حاجة السوق المحلية"، لافتا الى السعي لمعالجة الأزمة آنياً، مع وضع حلول جذرية ومستدامة تمنع تكرارها مستقبلاً، إلى جانب تعزيز الدور الرقابي لتوفير الوقود وتحسين نوعيته".ومع كل أزمة تتجه المعالجات نحو الاستيراد لسد الفجوة بصورة عاجلة في وقت تبرز فيه الحاجة إلى حلول أبعد من المعالجة الآنية، تبدأ من رفع كفاءة المصافي وتعزيز الإنتاج، وصولاً إلى وضع منظومة متكاملة تضمن استقرار تجهيز الوقود ومنع تكرار الأزمة.