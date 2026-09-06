التعليم العالي: لا توجد دراسة مسائية للطب والصيدلة

أعلنت والبحث العلمي، الأحد، عدم وجود دراسة مسائية للطب وطب الأسنان والصيدلة.

وجاء في بيان للوزارة، "تودّ أن تُوضّح عدم وجود دراسة مسائية للتخصصات الطبية (الطب البشري، طب الأسنان، والصيدلة)".

وأضاف البيان أن "ما ورد في الملحق رقم (8) صفحة (126) من دليل إجراءات شؤون الطلبة المُطلق اليوم قد جاء نتيجة خطأ مطبعي".